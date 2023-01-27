Кремль согласился и с оценкой Трампа последствий поставок танков Украине

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Эскалация конфликта на Украине происходит по вине США и под давлением США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента Дональда Трампа о том, что за поставками Украине танков может последовать ядерное оружие.

"Можно согласиться с этими словами в том плане, что, действительно, происходит эскалация напряженности. Эскалация напряженности происходит, в том числе, и за счет тех решений, которые принимаются, в первую очередь, в Вашингтоне и под давлением Вашингтона в европейских столицах. Имеются в виду поставки вооружений, танков - того и сего, - сказал Песков на брифинге. - Продолжение дискуссии - теперь уже на авиационный компонент, и так далее и тому подобное".

"В этом плане, да, степень напряженности растет", - заявил Песков.

Ранее Трамп, комментируя решения США и ряда других стран передать Украине танке, написал в соцсети Truth Social: "Сперва идут танки, затем ядерное оружие. Остановите эту безумную войну, сейчас. Это так просто".

На этом же брифинге Песков отчасти согласился и с другим заявлением Трампа - о том, что, будь он президентом США, он бы урегулировал кризис на Украине за 24 часа.

"Наверное, теоретически господин Трамп не далек от правды. Президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро, использовав, скажем так, свою возможность фактически просто давать указания киевскому режиму, - сказал представитель Кремля. - Вместе с тем, сейчас мы видим, что нынешний руководитель Белого дома не хочет этого делать, не хочет использовать этот "ключ", наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием и так далее".