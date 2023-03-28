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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Песков отметил повышение вовлеченности Германии в конфликт на Украине

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Германия постоянно повышает уровень своей вовлеченности в конфликт на Украине, и усиление военной помощи Киеву ничего хорошего не сулит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что ФРГ увеличит военную помощь Украине.

"Германия принимает активное участие в вооружении Украины, накачивании Украины оружием. Германия прямо и косвенно постоянно повышает уровень своей вовлеченности в этот конфликт. Поэтому, конечно, ничего хорошего подобные действия и решения не сулят", - сказал Песков на брифинге.

По его словам, в целом отношения Москвы и Берлина сейчас "оставляют желать лучшего".

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Германия Дмитрий Песков Украина
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