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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

На повестке Кремля нет переименования Волгограда в Сталинград

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Вопрос переименования Волгограда в Сталинград не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется", - ответил он на просьбу прокомментировать соответствующее предложение бывшего премьер-министра Сергея Степашина, сделанное накануне.

Степашин на круглом столе "Волгоград или Сталинград? 80 лет спустя: уроки истории и современные смыслы" заявил, что не иметь в России города под названием Сталинград было бы неверно, поскольку даже в Париже есть площадь Сталинград. При этом он назвал фигуру Иосифа Сталина "неоднозначной".

Предложения переименовать Волгоград в Сталинград периодически возникают на разных уровнях. Город назывался Сталинградом в честь Сталина с 1925 по 1961 год. До этого он назывался Царицын.

Волгоград Сталинград Дмитрий Песков Сергей Степашин
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