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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В МИД РФ на следующей неделе ждут нового посла США Линн Трейси

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Новый посол США в Москве Линн Трейси на будущей неделе посетит МИД РФ, вручит копии верительных грамот, сообщила в пятницу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Мы на следующей неделе ждём прибывшую в Россию посла США в министерстве. Там ее примет курирующий заместитель министра, Сергей Алексеевич Рябков. Это необходимость, которая подразумевает начало подготовки к выполнению послом своих функциональных обязанностей, потому что в ходе встречи госпожа Трейси вручит копии верительных грамот, после чего она сможет приступить к исполнению своих обязанностей в качестве посла США в России", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

МоскваНовый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в МосквуЧитать подробнее

Дату ожидаемой встречи Захарова называть не стала.

21 декабря 2022 года верхняя палата Конгресса США - Сенат - утвердила кандидатуру Линн Трейси на пост американского посла в России. Таким образом, Трейси стала первой женщиной-послом США в РФ.

Трейси - специалист по России и странам бывшего СССР, карьерный дипломат, до назначения послом в Армении в 2019 году занимала должность старшего советника по делам России в госдепартаменте. Она владеет русским языком.

МИД РФ США Линн Трейси
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