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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В МИД РФ не ожидают улучшения отношений со Штатами с приездом в Москву нового посла США

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Москва не рассчитывает на улучшение двусторонних отношений с США с приездом нового посла Линн Трейси, прогрессом было бы отсутствие дальнейшего ухудшения ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается возможности улучшения российско-американских отношений - на фоне фактически объявленной нам Вашингтоном гибридной войны мы этими категориями не оперируем. О каком возможном улучшении может идти речь, если они принимают решение о поставке тяжелых вооружений (Украине - ИФ)?" - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

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"Прогрессом, наверное, было бы неухудшение двусторонних отношений, но и в это верится с трудом", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что у нового американского посла, учитывая антироссийскую позицию представителей политической элиты США вне зависимости от партийной принадлежности, "практически нет свободы маневра".

Накануне посольство США сообщило о прибытии Трейси в Москву. Трейси, которая стала первой женщиной-послом США в России, знает русский язык и с 2014 по 2017 занимала должность советника-посланника в американском посольстве в Москве. С 2019 года она была послом США в Армении.

Экс-посол США в РФ Джон Салливан 4 сентября завершил свою миссию и покинул Москву. Его назначили послом США в РФ в декабре 2019 года.

Мария Захарова МИД РФ США Линн Трейси
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