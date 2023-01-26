Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Линн Трейси - новый посол США в России - прибыла в Москву, сообщило посольство США в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию посла в одном из столичных аэропортов.

"С возвращением в Россию, посол Трейси!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что верхняя палата Конгресса США - Сенат - утвердила кандидатуру Трейси на пост американского посла в России.

Таким образом, Трейси стала первой женщиной-послом США в России.

Дипломат знает русский язык и с 2014 по 2017 уже занимала должность советника-посланника в американском посольстве в Москве. С 2019 года она была послом США в Армении.

Экс-посол США в РФ Джон Салливан 4 сентября завершил свою миссию и покинул Москву. Его назначили послом США в РФ в декабре 2019 года.

США Линн Трейси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Расчеты систем ПВО С-300 отработали в Подмосковье отражение воздушных атак

В московском метро пассажир упал на рельсы на станции "Партизанская"

Москвичей предупредили, что ночью возможны грозы

Ледяной дождь ожидается в Москве

Красную линию московского метро продлят до "Потапово"

Красную линию московского метро продлят до "Потапово"

Оттепель придет в Москву во вторник, но с сильным ветром и осадками

Оттепель придет в Москву во вторник, но с сильным ветром и осадками

Депздрав Москвы опроверг сообщения о пропаже в аптеках препарата для лечения Паркинсона "Акинетона"

Депздрав Москвы опроверг сообщения о пропаже в аптеках препарата для лечения Паркинсона "Акинетона"

Церемонию прощания с Чуриковой перенесли из "Ленкома" в храм Христа Спасителя

Рейды не выявили случаев вырубки хвойных деревьев в Москве перед Новым годом

Рейды не выявили случаев вырубки хвойных деревьев в Москве перед Новым годом

Росздравнадзор отметил, что в Москве имеется 150 тыс. упаковок ибупрофена в виде суспензии

Росздравнадзор отметил, что в Москве имеется 150 тыс. упаковок ибупрофена в виде суспензии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });