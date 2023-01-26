Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Линн Трейси - новый посол США в России - прибыла в Москву, сообщило посольство США в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию посла в одном из столичных аэропортов.

"С возвращением в Россию, посол Трейси!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что верхняя палата Конгресса США - Сенат - утвердила кандидатуру Трейси на пост американского посла в России.

Таким образом, Трейси стала первой женщиной-послом США в России.

Дипломат знает русский язык и с 2014 по 2017 уже занимала должность советника-посланника в американском посольстве в Москве. С 2019 года она была послом США в Армении.

Экс-посол США в РФ Джон Салливан 4 сентября завершил свою миссию и покинул Москву. Его назначили послом США в РФ в декабре 2019 года.