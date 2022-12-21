Сенат США утвердил Линн Трейси в должности посла в России

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Верхняя палата Конгресса США - Сенат - в среду утвердила кандидатуру Линн Трейси на пост американского посла в России.

Таким образом, Трейси становится первой женщиной-послом США в России.

21 сентября Байден официально сообщил, что выдвинет кандидатуру Трейси на пост посла США в России.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позднее заявил, что Россия дала предварительное согласие на назначение Трейси послом в Москве.

Дипломат знает русский язык и с 2014 по 2017 занимала должность советника-посланника в американском посольстве в Москве. С 2019 года она была послом США в Армении.

В начале сентября посол США в России Джон Салливан завершил свою миссию и покинул Москву. Он был назначен на свой пост в декабре 2019 года.