Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Сенат США утвердил Линн Трейси в должности посла в России

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Верхняя палата Конгресса США - Сенат - в среду утвердила кандидатуру Линн Трейси на пост американского посла в России.

Таким образом, Трейси становится первой женщиной-послом США в России.

21 сентября Байден официально сообщил, что выдвинет кандидатуру Трейси на пост посла США в России.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позднее заявил, что Россия дала предварительное согласие на назначение Трейси послом в Москве.

Дипломат знает русский язык и с 2014 по 2017 занимала должность советника-посланника в американском посольстве в Москве. С 2019 года она была послом США в Армении.

В начале сентября посол США в России Джон Салливан завершил свою миссию и покинул Москву. Он был назначен на свой пост в декабре 2019 года.

США Линн Трейси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 21 декабря

ЗРК Patriot войдет в новый пакет военной помощи США Украине

Байден распорядился направить еще $1 млрд на военную помощь Украине

Байден распорядился направить еще $1 млрд на военную помощь Украине

Швейцария включила в санкционные списки по РФ 141 человека и 49 структур

Космонавты проложат дополнительную вентиляцию в поврежденный "Союз МС-22" на МКС

ЦБ: Бельгия пока не выдала разрешение на разблокировку активов вслед за Люксембургом

ЦБ: Бельгия пока не выдала разрешение на разблокировку активов вслед за Люксембургом

Франция готовится к перебоям в работе поездов из-за забастовок перед Рождеством

Франция готовится к перебоям в работе поездов из-за забастовок перед Рождеством

Российский "Прогресс" увёл МКС от космического мусора

Запад не нашел доказательств причастности России к подрывам "Северных потоков"

Запад не нашел доказательств причастности России к подрывам "Северных потоков"

Климатические активисты отпилили верхушку рождественской ели в Берлине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });