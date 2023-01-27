МИД РФ обязал посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил, что предписал послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу покинуть территорию России в двухнедельный срок.

В сообщении говорится, что 27 января в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Латвии Д.Рутка в связи с решением руководства Латвии по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений.

"Российской стороной выражен решительный протест. Подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую "солидарность" с другими прибалтийскими странами не принимается", - подчеркивается в сообщении МИД РФ.

"При этом латвийскому ВПД (временному поверенному в делах - ИФ) было заявлено, что коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий. Послу Латвии М.Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Акцентировано, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия", - подчеркивается в сообщении.