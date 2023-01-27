Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

МИД РФ обязал посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель

МИД РФ обязал посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил, что предписал послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу покинуть территорию России в двухнедельный срок.

В сообщении говорится, что 27 января в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Латвии Д.Рутка в связи с решением руководства Латвии по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений.

"Российской стороной выражен решительный протест. Подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую "солидарность" с другими прибалтийскими странами не принимается", - подчеркивается в сообщении МИД РФ.

"При этом латвийскому ВПД (временному поверенному в делах - ИФ) было заявлено, что коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий. Послу Латвии М.Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Акцентировано, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия", - подчеркивается в сообщении.

МИД РФ Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент РФ поручил продлить программу льготной ипотеки до середины 2024 года

Начальнику IT-управления ФТС вменили получение особо крупной взятки

В МИД РФ на следующей неделе ждут нового посла США Линн Трейси

РКН заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за фейки о российской армии

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о массированном ракетном ударе по объектам энергетики Украины

Вертолет Ми-8 зацепил лопастями землю при посадке во "Внуково"

На спецверсию SSJ100 установят дополнительные топливные баки

На спецверсию SSJ100 установят дополнительные топливные баки

Новые субъекты РФ официально перейдут на московское время

Суд в Москве приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонии

Суд в Москве приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонии

Сайты ЦРУ и ФБР заблокированы в России

Сайты ЦРУ и ФБР заблокированы в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });