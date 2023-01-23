В МИД Латвии заявили, что посол РФ через месяц должен покинуть страну

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Посол РФ в Латвии Михаил Ванин должен покинуть Латвию до 24 февраля, сообщило в понедельник министерство иностранных дел Латвии.

В МИД уточнили, что в понедельник в министерство был приглашен российский посол, которому сообщили о решении Латвии с 24 февраля понизить уровень дипломатических отношений с Россией до уполномоченного делопроизводителя.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что Рига решила снизить уровень дипломатического представительства в России и отозвать с 24 февраля посла в Москве Мариса Риекстиньша. Соответственно, Рига запросила Москву об аналогичных действиях.

По словам министра, решение принято в знак солидарности с Эстонией.

Ранее РФ приняла решение о выдворении эстонского посла Маргуса Лайдре и снижении уровня взаимного дипломатического представительства до уровня временного уполномоченного делопроизводителя.

11 января Эстония сообщила послу РФ Владимиру Липаеву о решении до 1 февраля сократить штат посольства в Таллине до восьми дипломатов и 15 административно-технических и обслуживающих сотрудников. Цель решения, как объявил Таллин, добиться равноценного количества дипломатических работников в эстонском и российском представительствах.