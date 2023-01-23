Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В МИД Латвии заявили, что посол РФ через месяц должен покинуть страну

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Посол РФ в Латвии Михаил Ванин должен покинуть Латвию до 24 февраля, сообщило в понедельник министерство иностранных дел Латвии.

В миреЛатвия понизит уровень диппредставительства в России и отзовет послаЛатвия понизит уровень диппредставительства в России и отзовет послаЧитать подробнее

В МИД уточнили, что в понедельник в министерство был приглашен российский посол, которому сообщили о решении Латвии с 24 февраля понизить уровень дипломатических отношений с Россией до уполномоченного делопроизводителя.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что Рига решила снизить уровень дипломатического представительства в России и отозвать с 24 февраля посла в Москве Мариса Риекстиньша. Соответственно, Рига запросила Москву об аналогичных действиях.

По словам министра, решение принято в знак солидарности с Эстонией.

Ранее РФ приняла решение о выдворении эстонского посла Маргуса Лайдре и снижении уровня взаимного дипломатического представительства до уровня временного уполномоченного делопроизводителя.

11 января Эстония сообщила послу РФ Владимиру Липаеву о решении до 1 февраля сократить штат посольства в Таллине до восьми дипломатов и 15 административно-технических и обслуживающих сотрудников. Цель решения, как объявил Таллин, добиться равноценного количества дипломатических работников в эстонском и российском представительствах.

Латвия Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 23 января

Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

Работу по созданию совместной аргентинско-бразильской валюты начнут на этой неделе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Латвия понизит уровень диппредставительства в России и отзовет посла

Латвия понизит уровень диппредставительства в России и отзовет посла

Казахстан вновь запретил вывоз автотранспортом бензина, дизтоплива и ряда нефтепродуктов

Казахстан вновь запретил вывоз автотранспортом бензина, дизтоплива и ряда нефтепродуктов

Стартовый комплекс для "Союзов" на Куру могут перестроить под европейские ракеты

Стартовый комплекс для "Союзов" на Куру могут перестроить под европейские ракеты

Президент Туркменистана подписал закон о неприкосновенности Гурбангулы Бердымухамедова

Президент Туркменистана подписал закон о неприкосновенности Гурбангулы Бердымухамедова
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });