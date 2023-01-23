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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Латвия понизит уровень диппредставительства в России и отзовет посла

Латвия понизит уровень диппредставительства в России и отзовет посла
Табличка на здании посольства Латвии в Москве
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Латвия решила снизить уровень дипломатического представительства в России и отозвать с 24 февраля посла в Москве Мариса Риекстиньша, сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.

Ранее Россия приняла решение о выдворении эстонского посла Маргуса Лайдре и снижении уровня взаимного дипломатического представительства до уровня временного уполномоченного делопроизводителя.

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По словам Ринкевича, в знак солидарности с Эстонией с 24 февраля Латвия снизит уровень дипломатического представительства в России до временного уполномоченного делопроизводителя, соответственно запросив от России аналогичных действий.

Как сообщил советник министра иностранных дел Мартиньш Дрегерис, посол России в Латвии в понедельник был приглашен в МИД для информирования о принятом решении о снижении уровня дипломатического представительства.

11 января Эстония сообщила послу России Владимиру Липаеву о решении до 1 февраля сократить штат посольства в Таллине до восьми дипломатов и 15 административно-технических и обслуживающих сотрудников.

Цель решения - добиться равноценного количества дипломатических работников в эстонском и российском представительствах, пояснял министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Латвия Эстония
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