Латвия понизит уровень диппредставительства в России и отзовет посла

Табличка на здании посольства Латвии в Москве Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Латвия решила снизить уровень дипломатического представительства в России и отозвать с 24 февраля посла в Москве Мариса Риекстиньша, сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.

Ранее Россия приняла решение о выдворении эстонского посла Маргуса Лайдре и снижении уровня взаимного дипломатического представительства до уровня временного уполномоченного делопроизводителя.

По словам Ринкевича, в знак солидарности с Эстонией с 24 февраля Латвия снизит уровень дипломатического представительства в России до временного уполномоченного делопроизводителя, соответственно запросив от России аналогичных действий.

Как сообщил советник министра иностранных дел Мартиньш Дрегерис, посол России в Латвии в понедельник был приглашен в МИД для информирования о принятом решении о снижении уровня дипломатического представительства.

11 января Эстония сообщила послу России Владимиру Липаеву о решении до 1 февраля сократить штат посольства в Таллине до восьми дипломатов и 15 административно-технических и обслуживающих сотрудников.

Цель решения - добиться равноценного количества дипломатических работников в эстонском и российском представительствах, пояснял министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.