Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Москва сочла несостоятельными доводы Латвии в пользу понижения уровня дипотношений с РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали несостоятельными аргументы, которыми руководствовалась Латвия при понижении уровня дипотношений с Россией, заявляют, что Москва будет жестко реагировать на подобные враждебные действия.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что власти Латвии "в порядке "балтийской солидарности" понижают уровень дипломатических отношений с Россией и потребовали отъезда посла России из Риги до 24 февраля". К этой же дате Латвия намерена отозвать своего посла из Москвы.

"Очевидно, что это решение в Риге вызревало и раньше. Приведенные же сейчас латвийской стороной аргументы являются несостоятельными и надуманными", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади назвали такие шаги Риги недружественными и подчеркнули, что Россия будет "жестко реагировать на любые такие враждебные действия".

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, посол этой страны должен покинуть Россию 7 февраля.

Латвия МИД РФ Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шесть членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Крыму

Поправки об ограниченном раскрытии данных о декларациях парламентариев прошли II чтение

Военная операция на Украине

СПЧ создал рабочую группу Совета по вопросам спецоперации

Володин предложил дифференцировать подход к конфискации имущества уехавших

Володин предложил дифференцировать подход к конфискации имущества уехавших

Песков объяснил новые правила декларирования доходов депутатами спецификой СВО

Песков объяснил новые правила декларирования доходов депутатами спецификой СВО

РФ намерена начать развертывание Российской орбитальной станции в 2027 году

В Кремле заявили, что не обсуждают идею запретить выезд россиян за границу

В Кремле заявили, что не обсуждают идею запретить выезд россиян за границу

В Росздравнадзоре опровергли сообщения о дефиците антибиотиков

В Росздравнадзоре опровергли сообщения о дефиците антибиотиков

Глава НПО Лавочкина Колмыков получил три года колонии за злоупотребление полномочиями

Глава НПО Лавочкина Колмыков получил три года колонии за злоупотребление полномочиями

Поправка о бронировании даты и времени пересечения границы коснется только грузовиков

Поправка о бронировании даты и времени пересечения границы коснется только грузовиков
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });