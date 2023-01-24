Москва сочла несостоятельными доводы Латвии в пользу понижения уровня дипотношений с РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали несостоятельными аргументы, которыми руководствовалась Латвия при понижении уровня дипотношений с Россией, заявляют, что Москва будет жестко реагировать на подобные враждебные действия.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что власти Латвии "в порядке "балтийской солидарности" понижают уровень дипломатических отношений с Россией и потребовали отъезда посла России из Риги до 24 февраля". К этой же дате Латвия намерена отозвать своего посла из Москвы.

"Очевидно, что это решение в Риге вызревало и раньше. Приведенные же сейчас латвийской стороной аргументы являются несостоятельными и надуманными", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади назвали такие шаги Риги недружественными и подчеркнули, что Россия будет "жестко реагировать на любые такие враждебные действия".

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, посол этой страны должен покинуть Россию 7 февраля.