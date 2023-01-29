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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Москалькова обратилась в ООН и МККК в связи с обстрелом ВСУ больницы в Новоайдаре

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный Комитет Красного Креста (МККК) с требованием призвать власти Украины к соблюдению Женевских конвенций после обстрела больницы в Новоайдаре в ЛНР.

"В нарушение норм международного права и принципов человечности ВСУ обстреляли больницу в Новоайдаре (...) Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушение прав человека, призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию", - написала она в своем телеграм-канале в воскресенье.

По словам омбудсмена, своими действиями украинские военнослужащие нарушили ст. 18 Женевской Конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

Накануне Минобороны РФ заявило, что украинские военные намеренно нанесли удар снарядами HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре, где лечили военнослужащих и местное население. По данным ведомства, в результате обстрела погибли 14 и были ранены еще 24 пациента и медика.

МИД России назвал обстрел ВСУ больницы в Новоайдаре тяжким военным преступлением.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 января 2023 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Новоайдар ООН МККК Татьяна Москалькова
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