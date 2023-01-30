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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Новый посол США в Москве займется поддержанием диалога между двумя странами

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Новый посол США в России Линн Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, заявила американская дипмиссия.

Там также сообщили, что 30 января в российском МИД состоялась первая встреча посла с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.

"Посол Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога между столицами наших стран в период беспрецедентной напряженности, защите интересов задержанных в РФ граждан США и поддержке связей между американским и российским народами", - говорится в сообщении посольства в соцсетях.

Сенат Конгресса США в декабре утвердил назначение Трейси послом в Москву. Она стала первой женщиной-дипломатом во главе этой дипмиссии. Трейси прибыла в Россию 26 января. Ее предшественник Джон Салливан покинул Москву в сентябре 2022 года.

Представитель МИД Мария Захарова 27 января сказала, что в Москве не рассчитывают на улучшение отношений с США с приездом Трейси.

США Линн Трейси МИД Сергей Рябков
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