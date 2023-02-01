Александр Невзоров заочно приговорен к восьми годам колонии

Суд также запретил ему в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы

Журналист Александр Невзоров. 2007 год. Фото: Никита Крючков/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (признан в России иноагентом) к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российских военных, передает корреспондент "Интерфакса".

Он признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС России (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК).

Такой приговор огласила судья Евгения Николаева. Она также запретила Невзорову в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы.

Срок наказания журналисту будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции.

Гособвинение днем ранее попросило для него девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Защита просила журналиста оправдать, указывая, что он распространял сведения из открытых источников.

В России Невзоров был объявлен в международный розыск и арестован заочно.

Как сообщала Генпрокуратура, по версии следствия, Невзоров, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией и действуя по мотивам политической ненависти", разместил в своих каналах в Telegram и Youtube, "предназначенных для просмотра неограниченным кругом лиц, публикации в виде текстовых записей и видеороликов, содержащих под видом достоверной заведомо ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими родильного дома городской больницы №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины".

Уголовное дело против Невзорова было возбуждено 22 марта 2022 года. Ровно месяц спустя Минюст признал его иностранным агентом.