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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:29

Александр Невзоров заочно приговорен к восьми годам колонии

Суд также запретил ему в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы

Александр Невзоров заочно приговорен к восьми годам колонии
Журналист Александр Невзоров. 2007 год.
Фото: Никита Крючков/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (признан в России иноагентом) к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российских военных, передает корреспондент "Интерфакса".

Он признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС России (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК).

Такой приговор огласила судья Евгения Николаева. Она также запретила Невзорову в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы.

Срок наказания журналисту будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции.

Гособвинение днем ранее попросило для него девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Защита просила журналиста оправдать, указывая, что он распространял сведения из открытых источников.

В России Невзоров был объявлен в международный розыск и арестован заочно.

Как сообщала Генпрокуратура, по версии следствия, Невзоров, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией и действуя по мотивам политической ненависти", разместил в своих каналах в Telegram и Youtube, "предназначенных для просмотра неограниченным кругом лиц, публикации в виде текстовых записей и видеороликов, содержащих под видом достоверной заведомо ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими родильного дома городской больницы №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины".

Уголовное дело против Невзорова было возбуждено 22 марта 2022 года. Ровно месяц спустя Минюст признал его иностранным агентом.

Александр Невзоров Буча Мариуполь Басманный суд Украина Евгения Николаева
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