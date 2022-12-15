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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Генпрокуратура направила в суд дело в отношении журналиста Невзорова

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о распространении ложной информации журналистом (признан в РФ иноагентом) Александром Невзоровым.

Дело направлено в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщает надзорное ведомство в четверг.

По данным прокуратуры, Невзоров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

По версии следствия, Невзоров, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией и действуя по мотивам политической ненависти, разместил на своих персональных интернет-страницах "nevzorovofficial" в социальной сети "Instagram" (информационный ресурс запрещённой в РФ организации), "Невзоров" в мессенджере "Telegram" и "Александр Невзоров" на информационном видеоресурсе "Ютуб", предназначенных для просмотра неограниченным кругом лиц", публикации в виде текстов и видеороликов, "содержащих под видом достоверной заведомо ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими родильного дома городской больницы № 3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины".

В Генпрокуратуре отметили, что "опубликованные украинскими средствами массовой информации фотографии и видеоматериалы об этих случаях являются провокациями".

В ведомстве напомнили, что Невзоров скрылся от следствия и суда за пределами Российской Федерации и был объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы заочно арестовал его.

"Учитывая, что реальная возможность участия Невзорова в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, судебное разбирательство будет проведено без Невзорова", - заявили в прокуратуре.

В минувшем апреле Минюст РФ признал Невзорова СМИ-иностранным агентом.

Генпрокуратура РФ Александр Невзоров
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