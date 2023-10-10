Арест на земельный участок Невзорова в Петербурге сохраняется по решению суда

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге еще в сентябре принял решение об аресте земельного участка, принадлежащего журналисту Александру Невзорову (признан в РФ иностранным агентом) в рамках иска прокуроров об истребовании этой собственности, решение об аресте остается в силе, сообщили "Интерфаксу" во вторник в Генпрокуратуре РФ, отвечая на запрос агентства.

"В рамках рассмотрения искового заявления заместителя прокурора Санкт-Петербурга к Невзорову об истребовании из его незаконного владения в пользу Комитета имущественных отношений вышеуказанного земельного участка и признания права собственности на него, Приморским районным судом 18.09.2023 на участок наложен арест в целях обеспечения исполнения решения суда", - говорится в сообщении.

Иск прокуратуры к Невзорову в Приморский районный суд Петербурга был зарегистрирован в мае. Ведомство просило истребовать из незаконного, по его данным, владения Невзорова два земельных участка в поселке Лисий Нос на Финском заливе в Приморском районе Санкт-Петербурга и признать право собственности города на них.

В обосновании иска указано, что прокуратура провела проверку, в результате которой было установлено, что Невзоров в нарушение указа президента РФ от октября 1993 года не выкупил эти участки. "Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавалось, расчет стоимости не производился", - сообщали тогда в пресс-службе судов города.

Между тем ранее в СМИ появилась информация, что Басманный суд Москвы в понедельник снял арест с земельного участка Невзорова в поселке Лисий нос, который был наложен в рамках уголовного дела в отношении журналиста.

Арест на данное имущество Невзорова, по данным Генпрокуратуры, был наложен Басманным судом 18 мая 2022 года. Ходатайство адвоката "в защиту интересов Невзорова А.Г. о снятии ареста с имущества последнего, а именно с земельного участка площадью 1198 кв.м" поступило в Басманный суд Москвы 23 сентября.

В Генпрокуратуре напомнили, что Басманный суд Москвы в приговоре от февраля 2023 года, по которому Невзорову назначено восемь лет колонии за распространение фейков о ВС РФ, "решение о сохранении либо снятии ареста с имущества не принято", а "гражданский иск на досудебной стадии и в период судебного следствия не заявлялся".

В надзорном ведомстве отметили, что "на основании изложенного оснований для сохранения ареста на указанный участок в уголовном деле (которое рассматривал Басманный суд - ИФ) не имеется, меры к обеспечению сохранности имущества до вынесения итогового решения приняты Приморским районным судом Санкт-Петербурга в рамках рассмотрения гражданского дела".