До восьми возросло число жертв пожара под Севастополем

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв пожара в строительных бытовках под Севастополем увеличилось до восьми, сообщили "Интерфаксу" в службе скорой помощи.

"По уточненным данным, обнаружены тела восьми рабочих. Еще двое госпитализированы с ожогами", - сказали в службе.

Ранее сообщалось о семи погибших и двух пострадавших. Это строители федеральной трассы "Таврида". Бытовки принадлежали субподрядчику - ООО "ДСК". Разбор завалов продолжается.

Пожар в двухэтажном строительном модуле, где проживали более 100 человек, в поселке Сахарная головка начался в ночь на вторник. Площадь возгорания составила 200 кв. м, строение полностью уничтожено. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).