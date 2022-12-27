"Фортум" подтвердил отказ от части проектов ВИЭ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ассоциации "НП "Совет рынка"" на прошлой неделе согласовал отказ ПАО "Фортум" от части проектов ВИЭ, сообщил "Интерфаксу" источник на энергорынке и подтвердили в ассоциации.

По словам собеседника агентства, предложение компании удовлетворили в полном объеме.

Как сообщили агентству в ассоциации, с 2023 года лишены права на участие в торговле на ОРЭМ ввиду отказа от поставки мощности по договорам о ее предоставлении (ДПМ) ООО "Двенадцатый Ветропарк ФРВ" и ООО "Шестнадцатый Ветропарк ФРВ".

"Указанные договоры были заключены в отношении генерирующих объектов, строительство которых должно было осуществляться по итогам прошедшего в 2021 году конкурсного отбора проектов ВИЭ", - говорится в комментарии "Совета рынка".

В самой компании "Интерфаксу" сказали, что ""Фортум" отказался от некоторой, неокупаемой в нынешних условиях, части своего портфеля". "По объемам, по которым инициирована процедура отказа, инвестиции не осуществлялись", - подчеркивается в комментарии. При этом в компании не исключают, что могут принять участие в последующих отборах ВИЭ, на которых соответствующие объемы будут разыграны.

О соответствующих планах "Фортума" в середине декабря сообщил "Коммерсантъ", уточняя, что речь идет о проектах суммарной мощностью 459 МВт с запуском в 2025-2027 годах. По данным газеты, компания была готова сохранить соответствующие объемы при условии повышенной индексации цен.

В 2021 году наибольшее количество отобранных на конкурсе ВИЭ заявок в отношении ВЭС пришлись на совместную на тот момент структуру "Фортума" и "Роснано" - "Ветропарки ФРВ" - 39 заявок из 48. Суммарно отбор прошли проекты компании в Волгоградской и Астраханской областях на 1,39 ГВт с вводами в 2025-2027 гг.

Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Компанияв мае объявила о планах покинуть российский рынок. По словам участников российского энергорынка, с которыми общался "Интерфакс", компания собирала заявки на покупку своих активов и планировала принять решение до начала июля. Но с тех пор никаких заявлений о сделках не было. Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг").

Компания является одним из ключевых инвесторов в российский сектор возобновляемой энергетики.

Технологический партнер "Фортума" по проектам ВИЭ в России - датский Vestas - в апреле объявил об уходе из России. Сообщалось, что производство лопастей на заводе "Вестас Мэньюфекчуринг Рус" в Ульяновске решили поэтапно остановить до конца года, завод законсервировать.

Осенью стало известно, что ряд структур "Фортума" планирует законсервировать ветропарки в Самарской и Волгоградской областях: Покровской, Ивановской и Гражданской ВЭС в первом регионе и Новоалексеевской - во втором. Соответствующие закупки завершились в ноябре.

Кроме того, "Фортум" также ранее предлагал дать инвесторам первой программы поддержки российской возобновляемой энергетики возможность повторного переноса площадка ВИЭ на фоне проблем с оборудованием, но в итоге перенес рассмотрение этого вопроса на набсовете.

"Из-за отказа ряда зарубежных производителей от поставок оборудования для строительства объектов ВИЭ возникла необходимость заключения новых контрактов на поставку оборудования с новыми контрагентами, что влечет за собой необходимость пересмотра требований к площадкам для размещения ВЭС, поиску новых производственных площадок для локализации оборудования и пересмотру логистических маршрутов", - говорилось в соответствующем предложении компании.