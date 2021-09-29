Глава "Совета рынка": Технологии ВИЭ развиваются гораздо быстрее, чем мы могли себе представить

Максим Быстров рассказал о конкурсе новой программы поддержки возобновляемой энергетики

Глава "Совета рынка": Технологии ВИЭ развиваются гораздо быстрее, чем мы могли себе представить Фото: Пресс-служба

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Итоги первого конкурса стартовавшей в сентябре в РФ новой программы поддержки возобновляемой энергетики (ДПМ ВИЭ) удивили всех. Часть заявок ПАО "Фортум" в ветрогенерации оказалась уже дешевле, чем цена мощности на обычном конкурентном отборе, при том, что средняя цена заявок участников конкурса также существенно снизилась. Такие результаты даже заставили Минэнерго пересмотреть прогноз по вводу мощностей в рамках второго ДПМ ВИЭ с 6,5 ГВт до более 8 ГВт.

В блиц-интервью "Интерфаксу" предправления "Совета рынка" Максим Быстров рассказал об итогах первого конкурса.

- В этом году все объёмы в "ветре" поделили между собой две компании, в "солнце" - тоже две. Побеждают либо те, у кого есть уже собственное производство, либо те, кто заручился поддержкой крупного производителя оборудования. Не видите ли вы проблемы в таком ограниченном участии?

- Мы сейчас входим в новый этап развития, предполагающий существенную технологическую трансформацию отрасли. С точки зрения государства - конечно же, лучше иметь собственную технологическую и производственную базу, особенно когда мы уже сталкивались с ограничениями от внешнеторговых партнеров на приобретение технологий и оборудования. С точки зрения чистого рынка - любые дополнительные требования ограничивают конкуренцию, и это может негативно отразится на ценовой ситуации.

Программа поддержки ВИЭ на оптовом рынке всегда увязывалась с темой локализации производства соответствующего оборудования. И здесь ситуация неоднозначная. В секторе гидроэнергетики, насколько мы знаем, генерирующие компании не имеют собственных производств оборудования, то есть участники находятся примерно в равных условиях - а конкуренции как не было, так и нет. В ветровом и солнечном секторах сформировалось 2-3 основных игрока как раз с собственными производствами или с поддержкой крупных производителей, но борьба за объёмы тут практически всегда очень острая, и как итог - сейчас мы видим кратное снижение цен.

То есть проблема тут не только и не столько в наличии у кого-то собственного производства или устоявшихся отношений с производителями, а также самого требования по локализации. Если технология востребована не только в рамках мер поддержки, то производственная база под неё будет развиваться гораздо шире, чем этого требуют меры поддержки. Это даёт дополнительные объёмы оборудования на рынок и стимулирует конкуренцию между производителями такого оборудования. А с учётом уже достигнутых ценовых показателей ВИЭ-генерации и того, что климатическая повестка только обостряется, и нас ждёт пусть и растянутая по времени, но очень масштабная задача декарбонизации, спрос на оборудование для ВИЭ-генерации будет только расти безо всяких мер поддержки. А значит, на рынке ВИЭ в любой момент можно ожидать новых игроков.

- За счёт чего ещё может вырасти количество участников? Могут ли быть пересмотрены квоты в пользу "солнца"?

- Чем шире круг участников, тем, конечно же, лучше. Но сейчас, когда решение по новой программе принято после длительных дискуссий, наверное, лучше оставить всё как есть и не менять параметры программы, чтобы обеспечить стабильные условия инвесторам.

- Рассматриваете ли вы риск, что такие низкие заявки как у "Фортума" могут отпугнуть других игроков от участия в дальнейших конкурсах?

- Значительное снижение цен по итогам отбора - это положительный факт, свидетельствующий об эффективности самого механизма конкурса.

По инициативе "Совета рынка" для второй программы поддержки ВИЭ были предложены новые принципы, среди которых отбор по "одноставке", а также фиксация объёма поддержки в стоимостном выражении, а не в мегаваттах. Когда мы предлагали такой подход, не все были с ним согласны. Но его удалось отстоять, и он показал свою высокую эффективность.

Если же говорить о конкретных показателях, думаю, что заявка "Фортума" - это серьезный вызов не только для других игроков в ветроиндустрии, но и для самого "Фортума". Самое главное, что показал отбор - это ценовую доступность ВИЭ, что технологии развиваются с гораздо большей скоростью, чем мы могли себе представить. И это точно будет формировать спрос на ВИЭ-генерацию не только в рамках программы поддержки, но и со стороны рынка.

К тому же, недостаточно просто выиграть отбор, важно, чтобы все заявленные проекты были реализованы в установленные сроки и в полном объёме. И "Совет рынка", без сомнений, будет держать здесь руку на пульсе.

- Нужна ли в целом тогда поддержка отрасли, если некоторые участники показывают, что в целом могут уже обойтись и без неё?

- Во-первых, такой эффект мы увидели только по самым низким заявкам и только в "ветре". Средние цены ещё всё-таки далеки от рыночных уровней. Но в отношении "эффекта Фортума" такой вопрос действительно возникает: зачем им ДПМ? Наверное, именно долгосрочность программы, гарантирующая понятные и фиксированные на длительный срок правила контрактации и хеджирование риска изменения цены, позволила инвесторам показать низкие цены. Если участники смогут оформить такие же долгосрочные условия в рынке, то, возможно, будут инвестиции и без ДПМ. Именно об этом надо задуматься.

- Нужно ли регулировать выбор территорий, на которых планируется строительство ВИЭ, чтобы избежать чрезмерной концентрации в отдельных регионах?

- Мы этот вопрос неоднократно поднимали и обсуждали с участниками рынка. Да и проблема может быть не только в концентрации ВИЭ в том или ином регионе. Ведь даже если объект один в регионе, но в неудачном месте, то проблемы тоже могут быть. Тут была ключевая развилка в том, какие гарантии получает инвестор. Так как мы перевели отбор проектов на оплату по одноставке и ВИЭ-генераторы не получили приоритет загрузки, то риски неполучения плановой выручки из-за отключения для поддержания режима ложатся на самих ВИЭ-генераторов. То есть это стимулирует их самостоятельно анализировать целесообразность реализации проекта в том или ином месте. При этом инвестор должен получать достаточно информации для такого анализа о режимах работы ВИЭ в энергосистеме.

- Возможно ли, что будущие конкурсы будут распространены в том числе на неценовые зоны?

- Пока что такая идея не обсуждалась. Подумать над этим можно, но только при условии, что объекты в неценовых зонах будут оплачивать только потребители неценовых зон, чтобы не порождать новой межтерриториальной перекрёстки. Но, наверное, мы уже достигли большего уровня понимания ситуации, чтобы рассмотреть более эффективные механизмы инвестирования в новые технологии.