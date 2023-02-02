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Присяжные признали хабаровского экс-губернатора Фургала виновным по делу об убийствах

Присяжные признали хабаровского экс-губернатора Фургала виновным по делу об убийствах
Суд по делу Сергея Фургала в Московском областном суде. 25 января 2023 года.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об убийствах, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно вердикту, оглашенному в четверг на заседании Люберецкого суда Московской области, которое проходит в Московском областном суде, присяжные посчитали доказанной вину Фургала в двух убийствах и покушении на убийство.

Как следует из вердикта, снисхождения Фургал не заслуживает ни по одному из эпизодов.

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Таким образом, бывшему губернатору грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кроме того, коллегия посчитала доказанным обвинение Фургала в незаконном обороте оружия. По этому пункту, по мнению присяжных, экс-губернатор также не заслуживает снисхождения.

Еще трех фигурантов дела Фургала - Андрея Карепова, Марата Кадырова и Андрея Палея - присяжные признали виновными по всем пунктам предъявленного им обвинения. При этом Кадырова коллегия посчитала заслуживающим снисхождения по эпизоду о покушении на убийство.

Обсуждение последствий вердикта присяжных суд проведет 6 февраля.

Суть обвинения

Согласно фабуле обвинения, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

По версии следствия, Смольского и Зорю было решено "устранить" из-за конфликта по бизнесу, а Булатова - из-за того, что он догадывался о причастности Фургала к убийству Зори.

Экс-губернатор, посчитало следствие, выступил заказчиком преступлений, Карепов - организатором, а Кадыров и Палей - исполнителями.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и доставлен в Москву. Сейчас он содержится под стражей в СИЗО "Лефортово".

В 2021 году Фургал стал фигурантом уголовного дела о преступном сообществе и особо крупном мошенничестве.

Вину Фургал не признает ни по одному из вмененных ему преступлений.

Задержание губернатора вызвало общественный резонанс в Хабаровском крае.

Сергей Фургал
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