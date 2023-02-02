Присяжные признали хабаровского экс-губернатора Фургала виновным по делу об убийствах

Суд по делу Сергея Фургала в Московском областном суде. 25 января 2023 года. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об убийствах, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно вердикту, оглашенному в четверг на заседании Люберецкого суда Московской области, которое проходит в Московском областном суде, присяжные посчитали доказанной вину Фургала в двух убийствах и покушении на убийство.

Как следует из вердикта, снисхождения Фургал не заслуживает ни по одному из эпизодов.

Таким образом, бывшему губернатору грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кроме того, коллегия посчитала доказанным обвинение Фургала в незаконном обороте оружия. По этому пункту, по мнению присяжных, экс-губернатор также не заслуживает снисхождения.

Еще трех фигурантов дела Фургала - Андрея Карепова, Марата Кадырова и Андрея Палея - присяжные признали виновными по всем пунктам предъявленного им обвинения. При этом Кадырова коллегия посчитала заслуживающим снисхождения по эпизоду о покушении на убийство.

Обсуждение последствий вердикта присяжных суд проведет 6 февраля.

Суть обвинения

Согласно фабуле обвинения, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

По версии следствия, Смольского и Зорю было решено "устранить" из-за конфликта по бизнесу, а Булатова - из-за того, что он догадывался о причастности Фургала к убийству Зори.

Экс-губернатор, посчитало следствие, выступил заказчиком преступлений, Карепов - организатором, а Кадыров и Палей - исполнителями.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и доставлен в Москву. Сейчас он содержится под стражей в СИЗО "Лефортово".

В 2021 году Фургал стал фигурантом уголовного дела о преступном сообществе и особо крупном мошенничестве.

Вину Фургал не признает ни по одному из вмененных ему преступлений.

Задержание губернатора вызвало общественный резонанс в Хабаровском крае.