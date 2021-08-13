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Сына Фургала не пустили на выборы в Госдуму

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Хабаровского края сообщила, что решила не регистрировать Антона Фургала, сына бывшего губернатора края, кандидатом в депутаты Госдумы из-за нарушений в подписных листах.

Фургал шел на выборы самовыдвиженцем по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70. Для регистрации ему нужно было собрать 15 433 избирателей в поддержку его выдвижения. Он предоставил на проверку 15 789 подписей.

В избиркоме проверили случайным образом 3087 подписей и нашли 155 "недействительных и недостоверных", что превышает 5% от объема выборки.

Тогда в комиссии дополнительно проверили еще 2315 подписей.

Всего были признаны недостоверными и недействительными 2 609 подписей, или 48,2% от их общего количества.

Сергей Фургал, до того, как стать губернатором региона в 2018 году, трижды избирался депутатом Госдумы. В 2016 году он был избран по Комсомольскому одномандатному округу.

Фургал-старший был отрешен от должности 20 июля 2020 года "в связи с утратой доверия" после того, как его арестовали по делу о давних заказных убийствах. Он до сих пор находится под стражей, в последний раз ему продлевали арест до 7 октября.

В течение года после его задержания в Хабаровске проходили регулярные акции в его поддержку.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Антон Фургал Хабаровский край Госдума Хабаровск Сергей Фургал

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