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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Гособвинение запросило для Сергея Фургала 23 года колонии по делу об убийствах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит назначить 23 года колонии строгого режима бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, признанному присяжными виновным в убийствах, сообщили "Интерфаксу" в Московском областном суде в среду.

Для еще троих фигурантов дела Фургала - Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова - гособвинение запросило десять с половиной, 17 и 22 года колонии строгого режима соответственно.

Ранее присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт всем четверым подсудимым.

Согласно вердикту, оглашенному 2 февраля в ходе процесса в Люберецком суде Московской области на выездном заседании в Мособлсуде, присяжные посчитали доказанной вину Фургала в двух убийствах, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Как следовало из вердикта, снисхождения Фургал не заслуживает ни по одному из эпизодов.

Вместе с тем, угрозы пожизненного лишения свободы Фургал избежал. Экс-губернатор был признан виновным в совершении особо тяжких преступлениях, за которые предусмотрено такое наказание, но по которым в настоящее время истек срок привлечения к уголовной ответственности - 15 лет. В таком случае, согласно Уголовному кодексу, если суд не сочтет возможным освободить Фургала от ответственности по срокам давности, пожизненное лишение свободы к нему применено быть не может.

Карепова, Кадырова и Палея присяжные также признали виновными по всем пунктам предъявленного им обвинения. При этом Кадырова коллегия посчитала заслуживающим снисхождения по эпизоду о покушении на убийство.

Суть обвинения

Согласно фабуле обвинения, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

По версии следствия, Смольского и Зорю было решено "устранить" из-за конфликта по бизнесу, а Булатова - из-за того, что он догадывался о причастности Фургала к убийству Зори.

Фургал, посчитало следствие, выступил заказчиком преступлений, Карепов - организатором, а Кадыров и Палей - исполнителями.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и доставлен в Москву. В настоящее время он содержится под стражей в СИЗО "Лефортово".

В 2021 году Фургал стал фигурантом уголовного дела о преступном сообществе и особо крупном мошенничестве.

Вину Фургал не признает ни по одному из вмененных ему преступлений.

Задержание губернатора вызвало общественный резонанс в Хабаровском крае.

Хроника 09 июля 2020 года – 08 февраля 2023 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Хабаровский край Московский областной суд
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