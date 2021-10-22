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На экс-губернатора Фургала завели два новых уголовных дела

На экс-губернатора Фургала завели два новых уголовных дела
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по статье об организации преступного сообщества и мошенничестве.

"Да, действительно, (заведены - ИФ) уголовные дела об организации преступного сообщества (210 УК РФ) и по статье об особо крупном мошенничестве (159 УК РФ), но обвинение по этим делам ему пока не предъявлено", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Борис Кожемякин в пятницу.

Кожемякин отметил, что сторона защиты пока не была официально уведомлена об этом.

"В настоящий момент мы заявили ходатайство о прекращении дела об убийствах в связи с отсутствием состава преступления и ждем решения по нему", - добавил адвокат.

В свою очередь сын Фургала - Антон - написал в своем инстаграме, что "вчера, 20 октября, отцу предъявили постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 210 и ст. 159". На понедельник, 25 октября, назначен первый допрос, сообщил сын экс-губернатора.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске. Экс-губернатор содержится под арестом в столичном СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Вину Фургал не признает.

В настоящее время расследование дела Фургала завершено, вместе с адвокатами он закончил ознакомление с его материалами.

Хроника 09 июля 2020 года – 22 октября 2021 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Хабаровский край СКР Борис Кожемякин

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