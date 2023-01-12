Медведев предложил усилить ответственность частных компаний за догазификацию

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Ответственность частных газораспределительных компаний за исполнение обязательств в рамках программ газификации должна быть усилена, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на совещании по вопросам реализации инициатив партии по социальной газификации субъектов РФ.

"Вопрос, связанный с тяжким наследием прошлого, включая бесхозяйные сети, частные газораспределительные компании, которые вроде когда-то что-то сделали, а теперь непомерно раздувают свои заслуги, и получается, что все, что они сделали - их сети, их оборудование - оно просто золотое", - отметил он.

Кроме того, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что частные газораспределительные организации (ГРО) саботируют программу догазификации и предложил ввести для них административную ответственность.

В связи с инициативой о штрафах для ГРО Медведев заявил: "Здесь надо найти решение. Я обращаюсь к коллегам законодателям - здесь правила должны быть достаточно понятные и простые. Помимо административной ответственности (как было предложено, ее можно установить, увеличить, это просто вопрос суммы)".

"Но нужны и финальные решения - так как это принято в отношении других конструкций. До поры - до времени, достаточно короткой поры, должен произойти некий переговорный процесс, а если договариваться не удается, то тогда вступает в силу государственное решение. Оно может быть основано (выбор может быть разный, не готов предложить окончательную модель) на прокурорском акте, на судебном решении (но так, чтобы это не затягивалось на годы), после этого происходит принудительное изъятие, обращение в собственность государства. Ну а как иначе? Спасибо всем, кто участвовал в этом процессе, но вы или договаривайтесь, или тогда не мешайте процессу", - заявил председатель "Единой России".

Функции Единого оператора газификации в РФ выполняет "Газпром газификация". На территориях, где функционируют сети, не принадлежащие "Газпрому", абонентов по поручению ЕОГ подключают местные распределительные компании - 13 региональных операторов газификации (такие как "Мособлгаз", "Мосгаз", "Петербурггаз", СВГК), а также 112 независимых газораспределительных организаций. С некоторыми из НГРО возникли противоречия об условиях работы вплоть до затяжных судов.