Программа догазификации домовладений стала бессрочной

Она также распространена на медицину и образование

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Программа социальной газификации, в рамках которой бесплатно догазифицируются домовладения граждан, продлевается – становится бессрочной.

Как сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, разработчика документа, правительство утвердило соответствующее постановление.

"Это даст возможность большему количеству граждан провести газ до участка, на которых располагаются их дома, на бесплатной основе", - отмечают в Федеральной антимонопольной службе.

Также документ предусматривает, что программа социальной газификации теперь распространяется на медицинские и образовательные организации. Они смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям.

Речь идет о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях врачей общей практики и врачебных амбулаториях, расположенных в газифицированных населенных пунктах.

Таким учреждениям больше не придется платить за мероприятия по строительству газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за само подключение зданий к газораспределительным сетям (пуск и врезка газа), отмечают в ФАС.

Для упрощения процедуры вводятся унифицированные формы документов о подключении - заявка, договор, технические условия.

Всю документарную работу будет проводить газораспределительная организация, а Единый и региональные операторы газификации будут осуществлять мониторинг заключения таких договоров.

Кроме того, сокращается срок установления тарифов для газораспределительных организаций – ФАС России установит тариф в течение 30 рабочих дней, ранее - 40 рабочих дней. Заявления и материалы об установлении тарифов можно будет направить в цифровом формате.

ФАС России будет утверждать типовую форму заключений региональных органов регулирования, которая будет подготавливаться в электронном виде с помощью ФГИС "ЕИАС".

Ведомство отмечает, что в период отопительного сезона процесс догазификации медицинских и образовательных организаций имеет важное социальное значение, так как это позволит обеспечить стабильную поставку газа учреждениям в осенне-зимний период.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" обеспечить "поэтапное завершение газификации к 2030 году" без привлечения средств граждан. Целевым уровнем полной технически возможной газификации сетевым газом является 83% (по итогам 2020 года уровень газификации в стране достиг 71,4%). Обязательства "Газпрома" в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ только на текущую пятилетку - 2021-2025 годы - составляют 526,1 млрд рублей. Кроме того, 480 млрд рублей за два года потребуется на догазификацию в уже газифицированных населенных пунктах, а также 259 млрд руб. – на финансирование "последней мили", которая теперь также покрывается за счет "Газпрома".