В горах Сочи погиб гендиректор курорта "Красная Поляна" Андрей Круковский

Андрей Круковский Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Сочи трагически погиб 37-летний генеральный директор курорта "Красная поляна" Андрей Круковский, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе курорта в воскресенье.

Команда курорта выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Круковского и сообщает, что считает своим долгом продолжить все его начинания и воплотить в жизнь замыслы.

"Андрей Алексеевич Круковский любил горы и нашел покой в них", - сказал представитель пресс-службы. "Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами", - отметили в пресс-службе.

Круковский руководил курортом с 2019 года, в НАО "Красная поляна" работал с 2015 года, входил в совет директоров компании. "Талантливый руководитель, к своим 37 годам он превратил Красную Поляну в курорт мирового уровня. Очень многое сделал для развития внутреннего туризма в России, обладая уникальной экспертизой в реализации масштабных инвестиционных проектов, в развитии экологического туризма и отельного бизнеса", - отметили в пресс-службе.

Круковский родился в Москве, окончил с отличием Московский институт экономики политики и права, Лондонскую бизнес-школу, являлся кандидатом экономических наук. Заслуженно считался одним из лучших топ-менеджеров России, отмечает пресс-служба.

Прощание состоится 3 мая в Красной Поляне.

В свою очередь, осведомленный источник "Интерфакса" сообщил, что Круковский накануне сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух. Его доставили в больницу. От травм он скончался в воскресенье утром.