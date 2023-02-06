МЧС готовит к отправке в Турцию два Ил-76 со спасателями

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российское МЧС начало подготовку к отправке в Турцию двух самолетов Ил-76 со спасателями, сообщила пресс-служба министерства. В на юго-востоке Турции утром произошло мощное землетрясение с многочисленными жертвами.

"Наши спасатели имеют все необходимые знания и оборудование для ликвидации последствий подобных ЧС и уже готовы вылететь в зону землетрясения", - заявил через пресс-службу министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.

По его поручению в готовность приведены порядка 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

Землетрясение магнитудой 7,8 и с мощными афтершоками произошло ранним утром 6 февраля и затронуло несколько провинций Турции и Сирии. Как сообщает АР, в общей сложности в двух странах погибли не менее 568 человек. В Турции погибли не менее 284 человек и еще как минимум 2323 получили травмы.