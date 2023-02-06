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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 237 человек

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Сирии число погибших в результате землетрясения выросло до 237, сообщил Минздрав страны. Еще 639 человек получили травмы, передает агентство Sana.

Сильнее всего пострадали провинции Латакия, Алеппо, Хама и Тартус.

Anadolu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции по-прежнему пока сообщает о 76 погибших и 440 раненых. В Турции землетрясение сильно ощущалось в провинциях Кахраманмараш, Хатач, Османия, Адыяман, Газиантеп, Шанлыурф, Диярбакыр, Малатья и Адана. Обрушились десятки зданий.

В Турции сотрудники Турецкого Красного полумесяца оказывают помощь пострадавшим, в районы землетрясения направлена гуманитарная помощь, в частности продукты питания и палатки. Идут поиски людей и разбор завалов. Помочь Турции уже пообещали Казахстан и Азербайджан.

По данным Геологической службы США, эпицентр первого толчка магнитудой 7,8 залегал на глубине 18 км примерно в 33 километрах от Газиантепа и в 90 км от границы Сирии.

Сирия Турция Минздрав Газиантеп Диярбакыр
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