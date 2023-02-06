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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 284 человек

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 284 человек
Фото: Adsiz Gunebakan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Как минимум 284 человека погибли, более 2,3 тыс. пострадали в результате мощного землетрясения в Турции, сообщило в понедельник агентство Anadolu со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октая.

Он также заявил, что в зону землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш направлены 102 мобильные базовые станции.

Ранее сообщалось о как минимум 237 погибших и 639 пострадавших в Сирии, в основном в провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Тартус.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.

Турция Сирия
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