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Декларации о доходах сдали все работающие на постоянной основе депутаты Мосгордумы

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Все работающие на постоянной основе депутаты Мосгордумы сдали свои декларации о доходах, сообщил в Telegram председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Депутаты Московской городской Думы, работающие на постоянной профессиональной основе и осуществляющие полномочия без отрыва от основной деятельности, сдали сведения о своих доходах и необходимые уведомления в Комиссию Думы по контролю", - говорится в сообщении.

На сайте Мосгордумы информация о сдаче деклараций будет опубликована в общем виде, как предусматривает измененный закон, добавил Шапошников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 31 марта сообщил, что Кремль не будет публиковать декларации президента и сотрудников его администрации в этом году.

Отдельные депутаты Госдумы пообещали, что сами обнародуют свои декларации.

Алексей Шапошников Мосгордума Москва
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