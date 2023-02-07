Жители Петербурга берут самую "длинную" ипотеку в России

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Жители Санкт-Петербурга оформляют ипотечные кредиты с самым долгим сроком погашения в России, говорится в исследовании Банка ДОМ.РФ.

"Наибольший средний срок кредитов зафиксирован в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и республике Татарстан (24 года)", - говорится в исследовании.

В нем отмечается, что среди регионов России с наименьшим средним сроком оформления ипотеки - Орловская и Новгородская области и республика Карелия (16 лет).

В целом по стране средний срок кредитования в банке составил 22 года. Это ниже озвученного в декабре Банком России среднего срока по рынку в 24 года. В прошлом году около 60% выданных Банком ДОМ.РФ ипотечных кредитов были оформлены на срок от 20 лет.

На жилищные кредиты сроком от 10 до 20 лет пришлось порядка 30%, на ипотеку сроком до 10 лет - около 10%.

Всего в 2022 году Банк ДОМ.РФ оформил ипотечные кредиты на сумму 183 млрд рублей - программами кредитования воспользовались около 38 тыс. семей.

Напомним, что от срока кредита будут зависеть расходы на его обслуживание, то есть, чем дольше срок, тем меньше размер ежемесячных платежей, но больше переплата. При этом есть возможность досрочно погасить кредит, и при хороших финансовых условиях многие заемщики ею пользуются.