ЦБ ждет в 2023 году замедления прироста ипотеки и ускорения потребкредитования

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Темпы прироста ипотеки в России в 2023 году замедлятся, потребительского кредитования - ускорятся, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"По ипотеке, наверное, (рост в 2023 году - ИФ) будет чуть ниже - в прошлом году было 20% с небольшим", - сказал Данилов, отметив, что ипотечное кредитование в 2023 году может вырасти примерно на 15%. Позже он уточнил, что прирост ипотеки в текущем году прогнозируется в диапазоне 14-17%.

"По потребам будет выше, чем было в прошлом году - было в районе 3%, будет выше. Наверное, до 10% (прирост в 2023 году - ИФ)", - заявил глава департамента ЦБ.

Темпы роста корпоративного кредитования в 2023 году будут сопоставимы с его увеличением в 2022 году, подчеркнул Данилов. Этот сегмент, по его словам, в текущем году может вырасти на 10-14%.

Данилов подчеркнул, что это предварительные данные, более точный прогноз регулятор представит чуть позже.

Очередной среднесрочный макроэкономический прогноз, в котором также представлены ожидания регулятора по динамике кредитования в России, ЦБ опубликует по итогам опорного заседания совета директоров 10 февраля. Октябрьский прогноз предполагал рост корпоративного кредитования в 2023 году на 7-12%, розничного - на 9-14% (в том числе ипотеки - на 10-15%).

ЦБ ранее сообщил, что в 2022 году российские банки увеличили темпы роста корпоративных кредитов до 14,3% с 11,7% годом ранее и, наоборот, замедлили розничное кредитование до 9,5% с 23,2%. Ипотечное кредитование в 2022 году выросло на 20,4%, потребительское - на 2,7%.