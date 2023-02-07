Дума приняла поправки о резервировании времени пересечения госграницы для грузовиков

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Госдума одобрила поправки о резервировании даты и времени для пересечения российской границы.

Как говорил в январе автор поправок, председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев, норма о резервировании касается только грузового автотранспорта, который занимается международными автомобильными перевозками.

По словам депутата, принятие поправки позволит избежать очередей на пунктах пропуска на границе, подчеркнул парламентарий.

Поправки включены в законопроект № 183815-8, который предусматривает, что "правительство РФ устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ, в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы РФ".

"Закон будет вступать в силу с 1 сентября 2023 года, а правительству РФ дается право до 1 марта 2024 года подготовить нормативные акты", - сказал Москвичев.

23 января стало известно, что комитет Госдумы по транспорту одобрил к принятию во втором чтении поправки в законопроект № 183815-8, которые наделят правительство правом определить перечень пунктов пропуска через госграницу, для прохождения которых потребуется резервировать дату и время проезда. До доработки в поправках говорилось, что они регулируют "проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автомобильными дорогами". Предполагалось, что правительство получит такое право с 1 марта 2023 года, а второе чтение поправки пройдут 24 января.

Тогда же в январе сообщалось, что в начале 2023 года концерн "Телематика" (ранее - "Национальные телематические системы", НТС) начал внедрение единой системы электронного бронирования очереди на российских многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП). Система предполагает создание индивидуальных временных слотов, которые, по словам разработчиков, должны обеспечить высокий уровень защиты от DDoS-атак, фрод-активностей, а также махинаций с покупкой мест в очереди. После прохождения регистрации на портале системы бронирования очереди водителю нужно будет выбрать свободную дату и время для проезда. Подтверждение будет направлено на электронную почту и через СМС-оповещение. Также воспользоваться сервисом будет возможно через сайт Госуслуг или по прибытии в МАПП, взяв талон с QR-кодом у оператора.