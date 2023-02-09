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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Дума приняла закон о резервировании времени пересечения границы для грузового транспорта

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий норму о резервировании даты и времени для пересечения границы РФ грузовым автотранспортом.

Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев отметил, что норма о резервировании касается только грузового автомобильного транспорта, который занимается международными автомобильными перевозками.

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Предлагаемый подход позволит избежать очередей на пунктах пропуска на границе, уточнил парламентарий.

Закон предусматривает, что "правительство РФ устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ, в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы РФ".

"Закон будет вступать в силу с 1 сентября 2023 года, а правительству РФ дается право до 1 марта 2024 года подготовить нормативные акты", - сказал Москвичев.

Госдума
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