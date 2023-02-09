Дума приняла закон о резервировании времени пересечения границы для грузового транспорта

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий норму о резервировании даты и времени для пересечения границы РФ грузовым автотранспортом.

Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев отметил, что норма о резервировании касается только грузового автомобильного транспорта, который занимается международными автомобильными перевозками.

Предлагаемый подход позволит избежать очередей на пунктах пропуска на границе, уточнил парламентарий.

Закон предусматривает, что "правительство РФ устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ, в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы РФ".

"Закон будет вступать в силу с 1 сентября 2023 года, а правительству РФ дается право до 1 марта 2024 года подготовить нормативные акты", - сказал Москвичев.