В Думе одобрили поправку о цифровизации очередей на границах с 1 марта

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по транспорту одобрил к принятию во втором чтении законопроект, который с 1 марта 2023 года наделит правительство правом определить перечень пунктов пропуска через госграницу, для прохождения которых как перевозчикам, так и частным лицам потребуется резервировать дату и время проезда.

Такую поправку в правительственный законопроект № 183815-8 внес глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

"Правительство РФ устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ, в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы РФ", - говорится в одобренных поправках.

Кроме того, правительство должно будет определить перечень участков автомобильных дорог, примыкающих к таким автомобильным пунктам пропуска. Для проезда по таким дорогам также нужно будет получить цифровое разрешение. Это требование распространяется на проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам.

Резервировать дату и время можно будет бесплатно, через государственную информационную систему электронных перевозочных документов. Отказ в резервировании возможен только в случае непредставления заявителем документов и сведений, перечень этих документов определит правительство.

Во втором чтении весь законопроект должен быть рассмотрен 24 января.

В начале года концерн "Телематика" (ранее - "Национальные телематические системы", НТС) начал внедрение единой системы электронного бронирования очереди на российских многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП).

Система включает формирование индивидуальных временных слотов, которые, по словам разработчиков, должны обеспечить высокий уровень защиты от DDoS-атак, фрод-активностей, а также махинаций с покупкой мест в очереди. Решения для системы разработаны "дочкой" "Телематики" - ООО "СофтТелематика". После прохождения регистрации на портале системы бронирования очереди водителю нужно будет выбрать свободную дату и время для проезда. Подтверждение будет направлено на электронную почту и через СМС-оповещение. Также воспользоваться сервисом будет возможно через сайт Госуслуг или по прибытии в МАПП, взяв талон с QR-кодом у оператора.

Первый электронный пункт пропуска начал работу на российско-литовском таможенном переходе МАПП "Чернышевское". Технологию планируют масштабировать на остальные международные пункты пропуска на территории России.