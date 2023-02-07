Четыре человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома под Тулой
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове Тульской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
"На данный момент спасено пять человек, по предварительной информации, под завалами остаются еще двое. К сожалению, четыре человека погибли", - говорится в сообщении.
Ранее экстренные службы сообщали о пяти погибших.
Информация происшествии в жилом доме на улице Химиков в Ефремове поступила в 16:46 по московскому времени. К месту незамедлительно были направлены все экстренные службы города. По прибытии было установлено, что в результате взрыва газа обрушился один подъезд пятиэтажного жилого газифицированного дома.
"Информация уточняется. Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ. Привлечено 12 единиц техники, 42 человека", - отметили в пресс-службе.
К месту происшествия следуют дополнительные силы и средства. В готовности к выезду находится аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России.
Как сообщили журналистам в Ефремовской районной клинической больнице им. А. И. Козлова, в медучреждение доставлено трое пострадавших.
"Их состояние уточняется", - отметил представитель больницы.
В прокуратуре региона сообщили, что проводится проверка по выполнению законодательства в сфере ЖКХ, связанное с произошедшим взрывом газа в многоквартирном доме в Ефремове.
"Жильцы дома эвакуированы. Организован пункт временного размещения", - сказал первый заместитель прокурора Тульской области Михаил Можаев.
Он уточнил, что жилой дом, где произошел взрыв, состоял из пяти подъездов.