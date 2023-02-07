Возбуждено дело по факту обрушения части дома в Ефремове Тульской области

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту обрушения части жилого дома в городе Ефремов Тульской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону во вторник.

Дело расследуют по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Следствием установлено, что сегодня в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одного подъезда 5-этажного жилого дома по улице Химиков в г. Ефремов. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работу следователи Ефремовского межрайонного следственного отдела и криминалисты управления, их работу координирует руководитель СУ СК России по Тульской области Владимир Усов.

Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначается комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, отметили в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на региональное управление МЧС сообщалось, что в результате обрушения одного подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове, по предварительным данным, погибли четыре человека, еще пятеро спасены, двое остаются под завалами.

Информация о происшествии в жилом доме в Ефремове поступила в 16:46.

На место происшествия выехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Региональные власти заявили, что предоставят временное жилье тем, кто проживает в многоэтажке в Ефремове.