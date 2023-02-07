Вероятной причиной взрыва в жилом доме в Тульской области назвали утечку газа

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Утечка бытового газа в одной из квартир могла спровоцировать взрыв и обрушение пятиэтажке в Ефремове (Тульская область), где погибли пять человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По предварительным данным, в одной из квартир произошла утечка газа. Жильцы вызвали аварийную газовую службу. После этого раздался взрыв", - сказали в экстренных службах.

На месте взрыва были обнаружены тела пяти человек. Из-под завалов живыми извлечены три человека.