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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Пять человек погибли при взрыве газа в пятиэтажке в Тульской области

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Тела пяти человек обнаружены на месте взрыва газа в пятиэтажке в городе Ефремов (Тульская область), сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Спасатели достают выживших из-под завалов пятиэтажки, также заявили в экстренных службах.

"Обнаружено несколько выживших, во время минуты тишины они подали крик о помощи, проводится извлечение. Из-под завалов поднят живой ребенок", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает прокуратура Тульской области, "по предварительной информации, произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме по ул. Химиков в г. Ефремове, в результате которого обрушился первый подъезд".

Прокурор области на месте происшествия координирует работу оперативных и спасательных служб.

К ликвидации последствий привлечены службы экстренного реагирования, спецтехника. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.

Тульская область Ефремов
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