Пострадавшим в результате обрушения части дома под Тулой выплатят компенсации

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с жильцами дома в Ефремове, где в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов.

"Принято решение о расселении жильцов пострадавшего дома в пункты временного размещения, которые уже подготовлены. В дальнейшем по окончании спасательных работ и определения техническими службами состояния дома будут приниматься решения о полной компенсации и предоставления жилых помещений", - сказал Дюмин в видеообращении, размещенном в телеграм-канале правительства региона.

Глава региона заслушал доклады членов штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации и пообщался с жителями.

"Спасательные работы продолжаются, сил и средств достаточно, людям оказывается вся необходимая помощь", - подчеркнул Дюмин.

Губернатор подтвердил, что в результате происшествия погибли четыре человека, семеро спасены. Трое из пострадавших госпитализированы, им оказывается полная медицинская помощь.

"Подготовлен самолет санавиации, который в случае необходимости доставит пострадавших в медицинские учреждения Москвы и Московской области для оказания высококвалифицированной помощи", - отметил Дюмин.

Ситуация находится под личным контролем главы региона.

Информация о происшествии в жилом доме на улице Химиков в Ефремове поступила в 16:46.

В пострадавшем от взрыва пятиэтажном доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка.