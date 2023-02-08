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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В СК подтвердили данные о шести погибших жильцах пятиэтажки в Ефремове

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Следствию известно о шести погибших при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове, сообщили в управлении СК по Тульской области. Погибли трое мужчин и три женщины. Поисковые работы в здании продолжаются.

Ранее о том, что в завалах найден шестой погибший, сообщал источник "Интерфакса".

Уголовное дело о случившемся возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК), расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Следователи уже допросили жильцов дома, сотрудников газовой службы и управляющей компании. В здании будет изъято газоиспользующее оборудование. По дену назначены взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Ефремове произошел вечером 7 февраля. В здании обрушился один этаж. В доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка. Часть жильцов дома расселена в пункты временного размещения в Ефремове.

Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие - по 500 тысяч рублей. Семьи, утратившие имущество, получат по 150 тысяч рублей на человека.

Тульская область Ефремово СКР
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