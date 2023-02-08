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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Спасатели разбирают завалы на месте частичного обрушения дома под Тулой

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Продолжаются поисково-спасательные работы на месте обрушения части многоквартирного жилого дома в Ефремове Тульской области, сообщает в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Спасатели МЧС России продолжают проведение поиска пострадавших, разбор завалов и проведение восстановительных работ в городе Ефремов. К утру разобрано 40 куб.м. завалов из 80 куб.м. Работа ведется круглосуточно", - говорится в сообщении.

Сегодня после завершения следственных действий, проводимых Следственным комитетом, запланирована комплексная оценка о состоянии несущих конструкций здания с применением комплекса "Струна".

В работах задействовано 408 человек и 114 единиц техники.

Ранее сообщалось, что при обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове погибли пять человек. Спасены семь человек, трем из них понадобилась медицинская помощь.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие рассматривает несколько версий произошедшего.

В пострадавшем от взрыва пятиэтажном доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка. Часть жильцов дома расселены в пункты временного размещения в Ефремове.

Семьи погибших получат по миллиону рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тыс. рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тыс. рублей.

Ефремово Тульская область
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