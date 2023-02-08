Семьям погибших при обрушении части дома под Тулой выплатят по 1 млн рублей

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Власти Тульской области окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения части многоквартирного дома в Ефремове, сообщил губернатор Алексей Дюмин.

"Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тыс. рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тыс. рублей", - сказал Дюмин на заседании оперштаба, прошедшего в правительстве региона.

Глава региона поручил министерству финансов предусмотреть необходимые средства.

Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Сообщается, что для жителей, нуждающихся во временном размещении, подготовлены места в гостинице и профилактории, где созданы все условия для комфортного проживания, организовано горячее питание.

Министерство строительства совместно с МЧС в ближайшее время проведет обследование дома и даст заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации.

Как отметила заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко, внешние коммуникации дома не повреждены, и уже в среду эксперты приступят к обследованию здания.

Также при взрыве, повлекшем обрушение дома, были повреждены окна в соседних зданиях. Губернатор поставил задачу главе администрации Ефремова Сергею Балтабаеву обеспечить их замену в течение суток.

Глава региона также поручил государственно-правовому комитету во взаимодействии с МВД оказать жителям всю необходимую помощь в восстановлении утраченных документов.

Ранее сообщалось, что при обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове погибли пять человек. Спасено семь человек, трое из них пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие рассматривает несколько версий произошедшего.

В пострадавшем от взрыва пятиэтажном доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы.