Режим ЧС введен в тульском Ефремове из-за обрушения части жилого дома

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Власти города Ефремов в Тульской области ввели режим чрезвычайной ситуации после обрушения одного из подъездов многоквартирного жилого дома от взрыва газа.

"Постановлением администрации города Ефремов введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня", - сказали "Интерфаксу" в горадминистрации.

Документ пока не опубликован.

В настоящее время развернуто три пункта временного размещения жильцов пострадавшего дома - на базе гостиничного комплекса "Ефремов", общежития Ефремовского химико-технологического техникума и санатория-профилактория "Сервис".

Ранее сообщалось, что при обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове погибли пять человек. Спасено семь человек, трое из них пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие рассматривает несколько версий произошедшего.

В пострадавшем от взрыва пятиэтажном доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы.