РЖД в 2023 г. модернизируют пути на Транссибе на подходах к транспортному узлу Сковородино

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал РЖД) в текущем году планирует модернизировать пути на Транссибе на участке Ангарич-Джиктанда в Сковородинском районе Амурской области, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Участок Ангарич-Джиктанда находится в 30 км от транспортного узла Сковородино, расположенного в районе сближения БАМа и Транссиба. Через этот город проходит ж/д ветка Джалинда-Сковородино-Тында-Нерюнгри, соединяющая БАМ и Транссиб и ведущая с юга Амурской области на север, в Якутию. Поблизости от Сковородино проходит также федеральная автотрасса А360 "Лена".

Помимо этого, Сковородино является одной из ключевых точек маршрута нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий Океан (ВСТО), которая соединяет сибирские месторождения с нефтеналивным портом Козьмино в заливе Находка Приморского края. Кроме того, в Сковородино группа ЕСН планировала строительство метанольного завода мощностью 1 млн тонн в год на базе своего железнодорожного нефтеналивного терминала.

"Ангарич-Джиктанда в Сковородинском районе частично проходит по многолетней мерзлоте. Приходится бороться в весенний период с наледью", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ЗабЖД причины модернизации участка.

Помимо него, ЗабЖД планирует в текущем году отремонтировать участки Транссиба Талдан-Гудачи, Чалганы-Ушумун, Шимановская-Селеткан, Поздеевка-Екатеринославка, Тур-Завитая.

"Между Талданом и Гудачами сложный профиль пути. Много участков с малым радиусом", - добавили в пресс-службе ЗабЖД.

"Забайкальская железная дорога в рамках сезонных работ по обновлению путевой инфраструктуры планирует отремонтировать в границах Амурской области 93,7 км пути, что превышает уровень 2022 года на 40,5% (27 км). В ходе путеремонтной кампании предстоит также выполнить смену 34 стрелочных переводов", - говорится в сообщении.

С учетом возрастающих объемов перевозок грузов основная часть модернизации пути выполняется с применением технологии "закрытого перегона". Это позволяет значительно сократить время производства ремонта.

Технология предполагает полное закрытие движения на перегоне и организацию движения поездов по одному из путей с уменьшенным интервалом, а также соединенных поездов.

Модернизация железнодорожной инфраструктуры позволит повысить скорость движения поездов, а также увеличить пропускную способность Транссибирской магистрали.