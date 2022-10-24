Объем закупок госкомпаний у малого бизнеса за 9 месяцев вырос на 11% до 3 трлн руб.

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за 9 месяцев 2022 года превысил 3 трлн рублей, что на 11,3% больше аналогичного показателя 2021 года. Об этом говорится в сообщении "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса).

"Доля закупок у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") установила рекорд и составила почти половину (48,5%) от общего объема, - говорится в сообщении корпорации. - Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 31%, а в 2020-м – не достигал даже 20%".

По данным корпорации, за 9 месяцев текущего года субъекты МСП заключили более 537 тыс. договоров о закупках. При этом подчеркивается, что здесь не учитываются договоры, заключенные с малым бизнесом 900 крупнейшими госкомпаниями, подпавшими под санкции (эти компании не размещают информацию о своих закупках в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок).

Крупнейшие госкомпании, находящиеся под санкциями, в марте обязались продолжить закупки у малого бизнеса.

"Корпорацией проведено обсуждение вопроса сохранения внутреннего рынка для малых и средних компаний с 40 крупнейшими заказчиками, которые высказали готовность продолжить закупки у субъектов МСП", - говорили тогда "Интерфаксу" в "Корпорации МСП".

На тот момент требование о неразмещении информации о закупках в ЕИС распространялось только на 230 госкомпаний, в отношении которых введены санкции или ограничительные меры. По оценкам "Корпорации МСП", общий объем закупок только этих компаний составил в прошлом году 3,82 трлн рублей. При этом на долю закупок у субъектов МСП приходилось 1,34 трлн рублей.

Также в материалах корпорации отмечается, что в отчетном периоде наибольший рост закупок госкомпаний пришелся на спортивные товары (в 12 раз), одежду (в 5 раз), услуги по обеспечению питанием (в 5 раз), инструменты и медицинское оборудование (в 2,5 раза), а также медпрепараты и материалы (в 2,4 раза).

Гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что для малого и среднего бизнеса участие в закупках госкомпаний – это возможность нивелировать потерю рынков сбыта, ставших недоступными для них в том числе из-за введения антироссийских санкций.

"Важно и то, что участие в закупках означает для малого и среднего бизнеса наличие постоянного источника дохода, поскольку эта сфера мало подвержена влиянию внешних факторов, - сказал он. - Она остается стабильной даже в период турбулентности в экономике, давая предпринимателям возможность постоянного сбыта".

В I половине текущего года госкомпании заключили с субъектами МСП 391,6 тыс. договоров на 2,1 трлн рублей (данные Минфина - ИФ). Это на 42% меньше аналогичного показателя прошлого года (3,6 трлн рублей). По данным корпорации, за I половину текущего года объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП превысил 1,9 трлн рублей.

Всего за первые 6 месяцев текущего года госкомпании заключили 790,5 тыс. договоров на 5,4 трлн рублей.

В 2021 году объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП составил около 4 трлн рублей. В 2020 году объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП достиг 3,9 трлн рублей. В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства объем закупок госкомпаний у субъектов МСП должен достигнуть в 2024 году 5 трлн рублей.

По действующему закупочному законодательству, госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема должны приходиться на спецторги (закупки, в которых могут принимать участие только субъекты МСП - ИФ). В прошлом году эти нормы распространялись на 1839 госкомпаний. В текущем году эта норма распространена на все госкомпании, общее число которых составляет около 20 тыс. (по оценкам ряда экспертов - может достигать 40 тыс.). Мониторингом выполнения этих требований (в отношении крупнейших госкомпаний - ИФ) занимается "Корпорация МСП".

Ряд экспертов считает, что в текущем году многие небольшие госкомпании, на которых теперь распространяется эта норма, не смогут выполнить квоту по закупкам у малого бизнеса и вынуждены будут в 2023 году осуществлять свои закупки в соответствии с более жестким законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).