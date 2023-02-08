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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Новак пообещал к марту выработку ответного решения на price cap для нефтепродуктов

Новак пообещал к марту выработку ответного решения на price cap для нефтепродуктов
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россия к марту примет решение о целесообразности ответных мер на введение с 5 февраля странами Евросоюза и G7 эмбарго и потолка цен для российского топлива, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

В РоссииНовак заявил, что исключениях ЕК для топлива из РФ доказывают его востребованность в ЕвропеЧитать подробнее

"Мы сейчас изучаем новые принятые решения (ЕС и G7 по эмбарго и потолку цен на топливо из России - ИФ), чтобы понять целесообразность (ответных мер - ИФ). До марта, конечно, будут решения", - сказал он.

Решение ЕС и G7 о введении эмбарго на импорт нефтепродуктов из России с применением предельных цен вступило в силу 5 февраля. Запрет касается предоставления услуг по транспортировке российских нефтепродуктов морским путем, а также их страхования, брокерских услуг и финансирования операций, за исключением случаев продажи по цене не выше определенного уровня - price cap (потолок цен).

Для тех видов нефтепродуктов, которые торгуются с премией к нефти (бензин и дизтопливо), потолок цен установлен на уровне $100 за баррель. Для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к нефти (мазут), - на уровне $45.

Также ЕК опубликовала пояснения, в которых определены исключения для санкционных российских нефтепродуктов. Топливо из России не подпадает под ценовой потолок, если перерабатывается в третьей стране путем смешивания с местной продукцией, а также если нефтепродукты из России подвергаются значительной переработке в третьей стране.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ранее поясняло, что произведенные в России нефтепродукты не подпадут под ценовой потолок в случае, если они приобретены до его вступления в силу и доставлены не позднее 1 апреля 2023 года. Кроме того, ограничения не затронут нефть и нефтепродукты после глубокой переработки вне России, при этом смешение различных видов топлива для обхода price cap запрещено.

Аналогичное эмбарго с 5 декабря 2022 года действует на импорт российской нефти, price cap для которой установлен в $60 за баррель.

Кремль считает установление потолка нерыночным инструментом. Президент Владимир Путин выпустил указ, запрещающий продавать нефть в рамках price cap, правительство выпустило постановление, разъясняющее условия применения указа.

Задача эмбарго и потолка цен на российские нефть и нефтепродукты - ограничить доходы российского бюджета от продажи энергоресурсов.

Александр Новак Евросоюз G7 Владимир Путин
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