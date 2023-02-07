Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в РФ на 2023 год до 9,9 млн б/с

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минэнерго США скорректировало прогноз добычи нефти в РФ на 2023 год, увеличив его на 380 тыс. б/с, до 9,87 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго (EIA).

Прогнозный показатель на 1,07 млн б/с ниже оценки Соединенными Штатами добычи нефти в РФ по итогам 2022 года. При этом месяцем ранее ведомство прогнозировало более высокое падение добычи нефти в России в текущем году - до 9,49 млн б/с.

EIA отмечает, что прогноз был скорректирован в связи с тем, что российские экспортные поставки нефти оказались более устойчивыми к введенным 5 декабря санкциям, чем ожидалось. При этом ведомство ожидает "более разрушительных последствий" для нефтяной отрасли РФ после вступления аналогичных ограничений для нефтепродуктов.

"Мы предполагаем, что Россия сможет перенаправить часть своего экспорта нефти, но не ожидаем, что будут найдены новые направления для всех экспортных поставок нефтепродуктов из-за ограниченного количества танкеров. Это заставит нефтепереработчиков России сократить потребление нефти, что в итоге снизит ее добычу", - говорится в отчете.

Как сообщалось, 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года - эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки начал действовать запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного потолка цен. Для нефти он пока установлен на уровне $60/барр., для нефтепродуктов - в $100/барр. для дизтоплива и бензинов, $45/барр. - на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут, нафта).