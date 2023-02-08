Приговор Сергею Фургалу огласят 10 февраля

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет оглашен 10 февраля в 12:00, сообщили "Интерфаксу" в Московском областном суде.

Ранее в среду стало известно, что государственное обвинение попросило назначить Фургалу 23 года колонии строгого режима по делу об убийствах, а для еще троих фигурантов - Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова - десять с половиной, 17 и 22 года колонии строгого режима соответственно.

Ранее присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт всем четверым подсудимым. Они пришли к выводу, что снисхождения Фургал не заслуживает ни по одному из эпизодов.

Согласно фабуле обвинения, Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Фургал, посчитало следствие, выступил заказчиком преступлений, Карепов - организатором, а Кадыров и Палей - исполнителями.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и доставлен в Москву. Он содержится под стражей в СИЗО "Лефортово".