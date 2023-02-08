РКН решил навсегда заблокировать сайт Московской Хельсинкской группы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор навсегда заблокировал в стране сайт старейшей российской правозащитной организации - Московской Хельсинкской группы - из-за неоднократной публикации запрещенного в России контента - недостоверной и дискредитирующей информации об армии, сообщили "Интерфаксу" в РКН.

В частности, отметили в службе, на этом сайте были выявлены материалы, содержащие "недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации".

"Ранее Московский городской суд ликвидировал организацию МХГ, удовлетворив иск Министерства юстиции Российской Федерации", - напомнили в РКН.

О блокировке сайта МХГ стало известно вечером 7 февраля из информации в универсальном сервисе РКН для проверки ограничения доступа к страницам и сайтам в интернете. Кто потребовал внести сайт в реестр запрещенной информации, не указано.

Мосгорсуд ликвидировал МХГ 25 января. Правозащитники говорили, что обжалуют это решение.

В иске Минюста о ликвидации МХГ говорилось, что проверка организации в ноябре 2022 года выявила в ее деятельности в 2019-2021 годах нарушения. В частности, члены МХГ участвовали в мероприятиях за пределами Москвы - в то время как организация, согласно уставу, является региональной.

Московская Хельсинкская группа была основана в 1976 году советским физиком и правозащитником Юрием Орловым для содействия исполнению гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 года, посвященных соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод человек. В 1982 году приостановила свою деятельность и была воссоздана в 1989 году.